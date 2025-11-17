Prende a martellate l’auto di un uomo pensando fosse quella dell’amante della moglie: “Scendi, lei dov’è?”

Era appena arrivato a Frosinone per far visita ai parenti, ma è stato aggredito per errore da un uomo convinto che fosse l’amante della moglie. È successo a un manager di 46 anni, residente a Bologna, nei giorni scorsi in una zona residenziale della città. L'uomo aveva parcheggiato la sua BMW X3 davanti all’abitazione di un familiare. Poco dopo si è avvicinato un uomo di 48 anni, impiegato, che ha iniziato a urlare: "Lei dov’è? Scendi!". L'aggressore, convinto di avere davanti l'amante della moglie e forse ingannato dall'automobile, ha impugnato un martello da carpentiere lungo circa 60 centimetri e ha iniziato a colpire violentemente la vettura del manager, frantumando il parabrezza.

Tenta la fuga e investe l'aggressore

Alcuni frammenti di vetro sono schizzati verso il 46enne, ferendolo al volto e conficcandosi nell'occhio sinistro. A quel punto l'uomo ha tentato di allontanarsi per mettersi in salvo. Prima ha cercato di fuggire in retromarcia, ma ha urtato un marciapiede danneggiando il cerchione della vettura. Poi ha provato a ripartire ma ha investito l'aggressore, che forse si era messo sulla traiettoria secondo quanto raccontato dalla vittima.

Il 48enne di Frosinone denunciato per lesioni personali

Sul luogo sono arrivati la polizia e gli operatori del 118, chiamati dal manager, e i vicini attirati dai rumori e dalle urla. La vittima è stata portata al pronto soccorso di Frosinone, dove i medici hanno medicato le lesioni al volto e estratto i frammenti di vetro dall’occhio sinistro. Per lui è stata stabilita una prognosi di 15 giorni. Contestualmente, l’uomo ha sporto denuncia per lesioni personali contro il 48enne, che è stato identificato dai militari dell’Arma.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, lo scambio di persona sarebbe stato determinato da una serie di coincidenze: la stazza fisica, il modello dell’auto e la presenza del 46enne in un punto frequentato abitualmente dall’uomo che l’aggressore stava cercando. Persona sbagliata o meno, la denuncia sarebbe scattata lo stesso.