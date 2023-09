Prende a martellate in testa la compagna a Cisterna di Latina: a processo per tentato omicidio Comparirà davanti ai giudici con l’accusa di tentato omicidio un uomo che avrebbe preso a martellate in testa la compagna a Cisterna di Latina.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È finito a processo con l'accusa di tentato omicidio un uomo che avrebbe preso a martellate la compagna a Cisterna di Latina a febbraio scorso. La prossima settimana comparirà è davanti al giudice dell'udienza preliminare nel processo che verrà celebrato con il rito abbreviato, ossia senza lo svolgimento della fase dibattimentale, che consente al tempo stesso di ridurre i tempi per la sentenza e di ottenere lo sconto di un terzo della pena.

I fatti risalgono allo scorso 24 febbraio e si sono verificati in provincia di Latina. Come riporta Latina Today il presunto autore della violenza, l'ennesima consumata contro una donna, è un uomo con diversi precedenti di polizia, che è stato arrestato. Secondo le informazioni apprese ha colpito la compagna con un martello al termine di una lite, che è culminata in una tragedia sfiorata. A dare l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 sono stati alcuni vicini di casa, allertati dalle urla che provenivano dall'appartamento. "Aiutatemi per favore, aiuto!" Si sentiva gridare la donna. Subito i residenti si sono insospettiti, capendo che si stesse consumando una violenza domestica.

Arrivata la segnalazione alle forze dell'ordine, con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile. Hanno fermato l'aggressore, che aveva sul braccio una ferita d'arma da taglio. Ai poliziotti ha spiegato di essersi difeso dalla compagna che lo aveva assalito con un coltello. All'interno dell'abitazione gli agenti hanno trovato la donna venuta con una vistosa ferita alla testa, chiaro segno che fosse stata colpita con un oggetto contundente. Hanno poi accertato che si trattava di un martello. Hanno subito chiesto l'intervento del personale sanitario, che giunto sul posto con un'ambulanza, ha preso in carico la donna e l'ha trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.