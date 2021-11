Precipita nel Tevere con l’aereo, la madre di Daniele Papa: “Cerchiamo testimoni dell’incidente” In un appello alla trasmissione Chi l’ha Visto, la famiglia di Daniele Papa ha chiesto aiuto a eventuali testimoni dell’incidente in cui il figlio ha perso il vita lo scorso 25 maggio 2020. “Vorrei fare un appello a tutti i telespettatori che il primo pomeriggio del 25 maggio 2020 si trovavano sulla pista ciclabile di via Vitorchiano, Ponte Milvio, Castel Giubileo. Fatevi avanti”.

A cura di Natascia Grbic

I genitori di Daniele Papa, il giovane morto il 25 maggio 2020 in seguito a un tragico incidente aereo, hanno lanciato un appello ai microfoni di Chi l'ha Visto chiedendo a eventuali testimoni di farsi avanti e dire cos'è accaduto. "Vorrei fare un appello a tutti i telespettatori che il primo pomeriggio del 25 maggio 2020 si trovavano sulla pista ciclabile di via Vitorchiano, Ponte Milvio, Castel Giubileo – le parole della madre – Sono stata dieci giorni su quella pista per cercare di trovare qualcuno che avesse visto e l'unica persona che ho trovato è un uomo che lavora da quelle parti che mi ha detto di aver sentito un forte boato. Da dove si trovava però non ha visto niente. Mi ha solo detto che è passato da quella pista dieci minuti prima e c'era un forte vento. Una signora mi ha detto di fare un appello al bar che si trova alla fine della pista, a Castel Giubileo, dove i ciclisti professionisti si fermano per il ristoro. Se qualcuno ha visto fatevi avanti".

L'incidente aereo in cui ha perso la vita Daniele Papa

Era il 25 maggio 2020 quando a Roma è avvenuto il tragico incidente costato la vita al 23enne Daniele Papa. Le lezioni di volo alla Scuola Urbe Aero erano riprese da poco, e il giovane era contento di tornare alla sua più grande passione: il volo. Poco dopo il decollo, la tragedia, con il velivolo precipitato nel fiume Tevere e inabissatosi con il corpo del 23enne ancora legato al sedile.Il pilota che si trovava accanto a Daniele quel giorno è riuscito a salvarsi. Secondo quanto dichiarato dal pilota, l'aereo avrebbe fatto un avvitamento su se stesso prima di precipitare: lui e Daniele hanno tentato un atterraggio di emergenza sul Tevere, ma la cintura del ragazzo non si è slacciata. Mentre il pilota è riuscito a uscire, Daniele è rimasto attaccato al sedile, inabissandosi insieme all'aereo.