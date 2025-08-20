Precipita mentre cerca di arrampicarsi su un balcone a Monteverde: uomo trovato morto in strada

Un uomo è morto dopo una caduta da un palazzo in via Giovanni Cedolini nel quartiere Monteverde a Roma. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, mercoledì 20 agosto, e sono accaduti nel quadrante Ovest della città. Si tratta di un quarantenne, che non aveva con sé i documenti. Ancora da ricostruire la dinamica, l'ipotesi è che si trattasse di una persona intenta ad intrufolarsi in un appartamento della zona attraverso la porta finestra di un balcone. Presenti sul posto i carabinieri e il personale sanitario con l'ambulanza. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Secondo quanto ricostruito era poco prima delle ore 16 quando l'uomo ha tentato di arrampicarsi lungo la parete di un edificio, probabilmente puntando un balcone. Tuttavia ha perso la presa ed è precipitato nel vuoto, facendo un volo di diversi metri. L'impatto con l'asfalto gli è stato fatale e sarebbe deceduto sul colpo. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno notato il corpo dell'uomo riverso per strada privo di coscenza.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Ma i paramedici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sul cadavere sono stati trovati traumi compatibili con una caduta dall'alto. Presenti i carabinieri, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano sul caso. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria.