Precipita dalla tromba delle scale, impiegato di banca trovato morto dai colleghi Sul caso indagano i carabinieri. I colleghi si sono messi a cercarlo perché non lo vedevano da un po’: lo hanno trovato morto all’esterno dell’edificio.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Tragedia questo pomeriggio a Ceccano, in provincia di Frosinone. Un bancario di 42 anni è stato trovato morto dai colleghi vicino la scala esterna dell'edificio di piazza Berardi. Sul posto, per le indagini del caso, i Carabinieri della Compagnia di Frosinone e della stazione di Ceccano che stanno cercando di capire che cosa sia accaduto. Fino a che non saranno note con esattezza le modalità di quanto accaduto oggi pomeriggio, non si esclude nulla. Secondo le prime informazioni, il 42enne sarebbe precipitato nella tromba di una scala esterna all'istituto bancario dove lavorava. A trovare il corpo senza vita sono stati i colleghi, preoccupati perché non lo vedevano da un po' di tempo. Non imaginavano però di trovare il suo corpo straziato all'esterno dell'edificio.

Trovato senza vita dai colleghi: indagano i carabinieri

Sul posto, oltre i carabinieri, sono arrivati i soccorritori del 118. Per il 42enne, purtroppo, non c'è stato però nulla da fare, era già morto quando sono arrivati gli operatori sanitari. L'unica cosa che hanno potuto fare, è stata constatarne il decesso. I militari ascolteranno i colleghi dell'uomo, in modo da cercare di capire cosa sia accaduto e dare una spiegazione a questa tragedia. Saranno visionate inoltre le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, per vedere se abbiano ripreso gli istanti precedenti alla caduta del 42enne. La vittima, di cui non sono state diffuse le generalità, era residente ad Alatri. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni: non è ancora noto se sul corpo sarà disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso.