Precipita dalla tromba delle scale e muore a 38 anni: la vittima è Alessia Fiorella La ragazza abitava al piano terra dello stesso palazzo in cui è stata trovata priva di vita. Sul caso indagano gli agenti della polizia della Stato.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Alessia Fiorella la donna trovata morta ieri nell'androne del suo palazzo a Roma, nel quartiere di Monteverde. Trentotto anni, viveva da sola in un appartamento al piano terra: l'ipotesi di chi indaga è che sia precipitata dal sesto piano nella tromba delle scale, morendo sul colpo. Due le possibilità al vaglio della Polizia di Stato: la prima che la ragazza si sia tolta volontariamente la vita, la seconda che sia caduta accidentalmente. Dalle prime informazioni però, sembra che si propenda per la prima ipotesi.

Per fare chiarezza sulla morte della giovane è stata disposta l'autopsia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'appartamento della ragazza era in ordine, mentre indosso aveva il marsupio con le chiavi di casa. Gli inquirenti hanno sequestrato il suo cellulare insieme a un paio di scarpe e a un'agenda arancione, con la speranza di trovare qualche indizio che possa aiutare a risolvere il caso.

Alessia era un'appassionata di fitness, amante dei locali e della vita notturna. Tantissime le sue foto social che la ritraggono nei club della capitale, dove lavorava anche come ragazza immagine. Diversi amici della giovane, arrivati sul posto non appena hanno saputo della tragedia, hanno dichiarato a Il Messaggero che non credono possa essersi tolta la vita. Chi vive nel palazzo, invece, ha spiegato di averla vista salire diverse volte al sesto piano, per poi scendere e tornare nella sua abitazione.

Le indagini della Squadra Mobile continuano, e notizie più precise su quanto accaduto arriveranno nei prossimi giorni. Sarà soprattutto l'esame del medico legale a stabilire cosa è successo alla ragazza, e se la sua morte sia stata un tragico incidente.