Mistero a Roma, trovata morta una donna nell’androne di un palazzo a Monteverde: sangue in testa Il cadavere di una donna è stato trovato all’interno di un palazzo di via Jenner a Roma. Indagini ancora in corso.

A cura di Enrico Tata

Il cadavere di una donna è stato trovato all'interno dell'androne di un edificio in via Edoardo Jenner a Roma, quartiere Monteverde. La vittima, stando a quanto si apprende, avrebbe tra i 30 e i 40 anni. Indagini in corso. Per il momento, non viene esclusa dalle forze dell'ordine neanche l'ipotesi del gesto volontario.