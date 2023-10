Precipita dal sesto piano mentre pulisce i vetri e muore: ha perso l’equilibrio per delle vespe Non c’è stato nulla da fare per un uomo precipitato dal sesto piano di un palazzo in via Prospero Colonna al Portuense. Stava pulendo i vetri, delle vespe gli hanno fatto perdere l’equilibrio.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia in via Prospero Colonna, dove un uomo è precipitato dal sesto piano di un palazzo in zona Portuense a Roma ed è morto. L'episodio si è verificato giovedì 12 ottobre nel territorio del quadrante Ovest della Capitale. Per la vittima, un uomo di cinquantanove anni, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto stava facendo le pulizie in casa e stava lavando i vetri della finestra quando, delle vespe che presumibilmente avevano fatto il nido lì vicino gli si sono avvicinate. L'ipotesi è che si sia distratto per la presenza degli insetti, abbia perso l'equilibrio ed sia precipitato nel vuoto.

L'uomo è caduto per diversi metri nel vuoto

Una caduta di diversi metri, che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Ad assistere alla scena sono stati alcuni passanti e residenti della zona. Momenti di concitazione, la speranza è stata fino all'ultimo che si potesse salvare. Ma le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravissime. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, ma i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate.

La Polizia ha ascoltato alcuni testimoni

Presenti sul posto gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo e la Scientifica, che hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno ascoltato alcuni testimoni. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio e verrà riconsegnata alla famiglia per lo svolgimento dei funerali. Appresa la notizia della sua scomparsa il quartiere si è stretto intorno ai famigliari, tanti i messaggi di cordoglio.