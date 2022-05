Precipita dal quinto piano mentre pulisce il balcone: donna morta sul colpo Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno confermato l’incidente domestico. La donna era salita su una scala per prendere un utensile dall’armadietto, ha perso l’equilibrio ed è caduta.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di 59 anni è morta in seguito a un incidente domestico avvenuto ieri pomeriggio nella sua abitazione nei pressi di piazzale Europa a Frosinone. Secondo le prime informazioni, la signora stava pulendo il balcone e si è arrampicata su una scala per prendere degli utensili contenuti in un armadietto. Una volta sopra però, ha perso l'equilibrio ed è caduta di sotto, precipitando dal quinto piano. Un volo che non le ha lasciato scampo: la 59enne è morta sul colpo. Inutili i tentativi d'intervento del 118, corsi sul posto nella speranza di trovarla ancora in vita. Purtroppo così non è stato e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Frosinone, che hanno accertato si sia trattato di un tragico incidente domestico.

Precipita mentre pulisce il balcone: carabinieri sul posto

Sotto shock i familiari della signora e gli abitanti della palazzina. Una tragedia terribile, avvenuta mentre la donna stava compiendo un gesto quotidiano dei più banali, quello di pulire il balcone. Forse non era la prima volta che si arrampicava su una scala per prendere degli oggetti dall'armadietto, e non pensava che invece stavolta avrebbe perso l'equilibrio, precipitando di sotto. Un volo terribile, da un'altezza considerevole, che non avrebbe mai potuto lasciarle scampo. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio di domenica primo maggio, ha sconvolto quello che sarebbe dovuto essere un giorno di festa, con familiari e residenti che nulla hanno potuto fare per aiutare la donna. Una volta terminati gli accertamenti, sarà celebrato il funerale della signora a Frosinone.