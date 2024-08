video suggerito

Precipita dal quarto piano dopo una lite con il fidanzato: 19enne gravissima, aperta un'indagine È accaduto nella notte del 16 agosto. La caduta della giovane è stata attutita da un albero. Dalle prime risultanze investigative il fidanzato in quel momento non era in casa.

A cura di Redazione Roma

È precipitata dal quarto piano di una palazzina al civico 11 di via Contarini, nel quartiere di San Saba a Roma. Un volo di quindici metri nel vuoto, al termine del quale ha riportato gravissime lesioni, salvandosi solo perché alcuni alberi hanno rallentato la discesa verso il piano stradale. Ora la giovane, 19 anni, è ricoverata all'ospedale San Giovanni: da quanto si apprende nonostante le numerose lesioni, anche interne, non è in pericolo di vita.

I fatti, raccontati oggi sull'edizione romana del quotidiano il Messaggero, risalgono alla notte dello scorso 16 agosto, quando prima le urla di un litigio poi quelle della ragazza ferita, hanno richiamato l'attenzione dei vicini. Quando la 19enne è precipitata dalla finestra in casa con lei non ci sarebbe stato nessuno. Il fidanzato, un giovane di origini salvadoregne, è stato fermato e ascoltato a lungo dagli inquirenti ma da quanto sembra ormai assodato non si trovava in casa in quel momento. Quando i soccorsi sono arrivati era già sul posto: secondo quanto ha raccontato stava rincasando quando si è trovato di fronte il corpo esanime della fidanzata.

Al momento nessuna ipotesi investigativa è esclusa, ma la ricostruzione più accreditata è quella del gesto volontario, compiuto dalla 19enne al termine di una violenta lite con il ragazzo avvenuta precedentemente. Il ventenne ha diversi precedenti, anche per violenza, ma a confermare la sua ipotesi ci sarebbe la testimonianza di un vicino e i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza della zona. Ora gli inquirenti attendono ovviamente di poter parlare con la giovane, ancora sotto sedativi, per poter sentire la sua versione di quanto accaduto la notte dello scorso venerdì.