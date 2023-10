Precipita dal quarto piano di un palazzo: 35enne soccorso con l’eliambulanza Tragedia sfiorata ad Anagni, dove un 35enne è rimasto gravemente ferito dopo una caduta dal quarto piano di un palazzo. Soccorso, è stato trasportato in ospedale con l’eliambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di trentacinque anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo nel Comune di Anagni, in provincia di Frosinone. L'episodio risale alla serata di ieri, martedì 3 ottobre, in via dello Spizzone. Da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 19.30 e l'uomo, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è caduto da una finestra ed è precipitato per diversi metri nel vuoto, poi l'impatto. La scena si è verificata davanti agli occhi di alcuni passanti, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Nel frattempo gli hanno prestato soccorso, in attesa dei sanitari. Sul posto ricevuta la segnalazione è arrivato il personale sanitario in ambulanza. I paramedici lo hanno stabilizzato, ma le sue condizioni di salute erano gravi ed è stato necessario il trasporto con l'eliambulanza in ospedale. Preso in carico dall'elicottero, è arrivato in volo al San Camillo di Roma. Giunto nel nosocomio romano il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso, intervenendo su ferite e traumi riportati.

È grave, ma fortunatamente non le sue funzioni vitali non sono compromesse e non rischia di morire. Presenti sul luogo dell'accaduto i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso, ascoltato alcuni testimoni e riscostruito la dinamica dell'accaduto. Le verifiche sono in corso ma non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario.