Ponza cerca influencer per rilanciare il turismo, ma non saranno pagati Avranno vitto e alloggio gratis per tre giorni cinque influencer ed esperti di comunicazione scelti per promuovere Ponza con un’operazione di marketing territoriale. Ma il sindaco avverte: “Nessun compenso”.

A cura di Alessia Rabbai

Influencer ed esperti di comunicazione cercasi a Ponza, l'isola vuole sbarcare sui social network, per diventare appetibile a livello di marketing e incrementare ancora di più il proprio turismo, per rafforzare la sua immagine e attrarre più visitatori al di fuori della stagione balneare. Le figure che verranno scelte però non verranno pagate, ma riceveranno in cambio per foto, video e storie raccontate vitto e alloggio gratis per i tre giorni di permanenza previsti, ossia dal 16 al 18 settembre 2022. Così l'amministrazione comunale è alla ricerca di giovani creativi volenterosi, che si facciano avanti.

Ponza non solo d'estate è una meta molto amata dai romani che la scelgono per trascorrerci i propri ponti lavorativi, weekend e vacanze, ma anche di turisti internazionali, attratti dalle sue bellezze naturalistiche, paesaggistiche e storiche. "L'idea è finalizzata a rafforzare e valorizzare il territorio dell'isola – ha spiega a Il Messaggero il sindaco Francesco Ambrosino – La selezione avviene attraverso una manifestazione di interesse".

Il progetto Isola delle Idee per rilanciare il turismo a Ponza

Ad approvare il progetto dal nome ‘L'Isola delle idee' a fine agosto scorso è stata la nuova amministrazione comunale. L'iniziativa prevede la selezione di cinque persone, professionisti nell'ambito della comunicazione, in grado di arrivare a giovani ma non solo, italiani e stranieri. Dovranno essere esperti nel settore del turismo, blogger, giornalisti e/o influencer, che dovranno realizzare una campagna promozionale.

Obiettivo del progetto è confezionare un prodotto digitale, che mostri Ponza in tutte le sue sfaccettature. Per quanto riguarda i social, le relative pagine dovranno raccontare attraverso i testi e le immagini le esperienze di vacanze vissite alla scoperta dell'isola, come se si stesse condividendo con con l'utente un viaggio, che lo invogli a prendere il largo e a raggiungerla, anche e soprattutto al di fuori della stagione balneare.