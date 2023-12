Ponte dell’Immacolata, la classifica delle destinazioni preferite dagli italiani: Roma è seconda Holidu, piattaforma di ricerca e prenotazione di case vacanza, ha realizzato una classifica delle destinazioni scelte dagli italiani per il Ponte dell’Immacolata.

La fanno da padrone le località sciistiche, ma Roma conferma di essere una delle mete preferite per i viaggi e si piazza al secondo posto. Holidu, piattaforma di ricerca e prenotazione di case vacanza, ha realizzato una classifica delle destinazioni scelte dagli italiani per il Ponte dell'Immacolata. In testa c'è Livigno, località sciistica in provincia di Sondrio, poi Roma e poi Merano, in Trentino Alto Adige. Tra le località estere, vanno forte Colmar e Strasburgo in Francia, famose per l'atmosfera natalizia.

Secondo i dati dell'O.N.F – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, circa 8,52 milioni di Italiani hanno deciso di partire per il ponte dell'8 Dicembre. Oltre il 94 per cento resterà in Italia e oltre il 39 per cento approfitterà di tale occasione per visitare amici o parenti, usufruendo anche della loro ospitalità.

Chi intende visitare una città d'arte, ha rilevato l'Osservatorio, spenderà mediamente 662,88 euro a persona, considerando ristoranti, alloggio, mezzi di trasporto e visite a musei, monumenti e mostre.

Gli italiani che hanno deciso di partire, spiega invece Federalberghi, nella maggioranza dei casi (43,4%) quest'anno si è mosso con largo anticipo, prenotando la vacanza un mese prima.

La classifica delle mete preferite dagli italiani per il Ponte dell'Immacolata

Questa è la classifica delle 20 destinazioni preferite dagli italiani per il Ponte dell'Immacolata. La classifica completa è stata pubblicata sul sito di Holidu.

Livigno Roma Merano Colmar, Francia Bormio Napoli Innsbruck, austria Firenze Madonna di Campiglio Andalo Ortisei Courmayeur Strasburgo Parigi Trento Bressanone Assisi Torino Vienna Canazei