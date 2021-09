Ponte della Musica, cadavere di un giovane trovato nel Tevere: indagini in corso Si tratta di un ragazzo di età compresa tra i 30 e i 35 anni di origine nordafricana. Indagini sono in corso dagli agenti della Polizia di Stato per verificare se il giovane si sia tolto la vita, se sia stato vittima di un incidente, o altro. Non aveva con sé documenti, e al momento la sua identità non è nota.

Il cadavere di un ragazzo è stato trovato questa mattina nel fiume Tevere, nella zona di Roma Nord. Si tratta di un giovane tra i 30 e i 35 anni di età, di origine nordafricana, che non è stato ancora identificato. Nei pantaloni indossati dalla vittima non sono stati trovati oggetti personali né documenti, e al momento il corpo è ancora senza nome. Sul posto, per le indagini, sono arrivati i poliziotti dei commissariati Ponte Milvio e Prati, e i colleghi della polizia fluviale. Al momento non è noto cosa sia accaduto al ragazzo, se il suo sia stato un gesto volontario o un tragico incidente. Dalle prime informazioni emerse, sembra che il corpo non presentasse segni di violenza.

La segnalazione è arrivata poco dopo le 8 di questa mattina al 112. Un passante, camminando sul lungotevere Maresciallo Cadorna, tra Ponte Duca d'Aosta e il Ponte della Musica, ha visto il cadavere galleggiare nel fiume e ha dato immediatamente l'allarme, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Quando i poliziotti sono arrivati, insieme ai sommozzatori dei vigili del fuoco e al personale sanitario del 118, era troppo tardi. L'uomo era morto già da tempo e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il ragazzo, come detto, non aveva con sé documenti o effetti personali che possano far risalire alla sua identità. Era vestito con una tuta da ginnastica, una felpa con cappuccio ed era scalzo, non aveva le scarpe. I poliziotti stanno indagando sulle persone scomparse, al fine di dare un'identità al giovane e capire cosa gli sia accaduto, se abbia compiuto un gesto volontario, se sia stato vittima di un incidente, o peggio.