Pomezia, trovato per strada con una ferita alla schiena: 53enne muore poco dopo in ospedale L’episodio è successo nel cuore della scorsa notte, tra il 26 e il 27 agosto. L’uomo non è ancora stato identificato. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi.

A cura di Teresa Fallavollita

Hanno sentito un uomo chiedere aiuto, ansimava e cercava di attirare l'attenzione. Nel mezzo della notte a cavallo tra sabato 26 e domenica 27 agosto i residenti di via Singen, a Pomezia, hanno trovato un uomo moribondo al centro della strada, con una ferita alla schiena. Per il 53enne non c'è stato nulla da fare: vano il tentativo dei soccorritori di salvargli la vita, l'uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Il ritrovamento nella notte

L'episodio è avvenuto questa notte a Pomezia, in via Singen all'altezza del civico 38. Nel cuore della notte i carabinieri vengono allertati da un residente che sente degli strani rumori provenire da fuori: si affaccia per controllare e vede un uomo riverso in mezzo alla strada, che ansima e chiama aiuto. Sul posto accorre il personale sanitario del 118: il 53enne ha una ferita alla schiena e le sue condizioni appaiono disperate sin dall'inizio. L'uomo viene immediatamente trasportato alla clinica Sant'Anna di Pomezia, dove decede poco tempo dopo il suo arrivo.

La vittima non aveva con sé alcun documento e non è stata ancora ufficialmente identificata: secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un cittadino italiano di 53 anni, forse un pregiudicato della zona. Lo riporta Repubblica. Sul posto sono stati eseguiti i rilievi da parte del Nucleo Investigativo di Frascati che conduce le indagini insieme ai Carabinieri della Compagnia di Pomezia. I militari hanno cominciato a raccogliere le testimonianze dei residenti, per cercare intanto di far luce sul movente che può aver portato a un tale gesto. Gli inquirenti passeranno inoltre al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza che almeno una di queste possa aver ripreso qualche dettaglio utile.