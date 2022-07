Poliziotti offrono panino al prosciutto a due musulmani: i ragazzi li aggrediscono “La carne di maiale è proibita dal Corano, ci avete provocato”, hanno inveito il 20enne e il 21enne. In realtà i poliziotti non avevano pensato che anche il prosciutto è vietato dalla loro religione.

A cura di Enrico Tata

Non era una provocazione, ma semplice ignoranza. I poliziotti hanno offerto un panino al prosciutto a due ragazzi musulmani che avevano fermato. Per tutta risposta, loro hanno aggredito gli agenti. "La carne di maiale è proibita dal Corano, ci avete provocato", hanno inveito il 20enne e il 21enne. In realtà i poliziotti non avevano pensato che anche il prosciutto è vietato dalla loro religione. Volevano soltanto offrire del cibo ai due e in realtà quest'offerta è stata male interpretata e ha causato una rissa all'interno degli uffici della questura.

I ragazzi accusati di resistenza, lesioni e danneggiamento

L'episodio è accaduto martedì scorso a Roma. I ragazzi sono stati fermati per strada e i poliziotti hanno chiesto loro di poter verificare il permesso di soggiorno. Accompagnati in questura per le verifiche di rito, i due hanno effettivamente atteso molto tempo prima di avere una risposta sulla regolarità della loro presenza in Italia. Dopo la lunga attesa al caldo, i ragazzi hanno chiesto agli agenti di poter mangiare qualcosa e gli è stato offerto un panino con il prosciutto. Quando l'hanno visto, i 20enni scattati in piedi e hanno aggredito i poliziotti. Ne è nata una vera e propria rissa durante la quale, riporta La Repubblica, i due fermati hanno distrutto lampade e oggetti vari all'interno delle stanze delle forze dell'ordine. Dopo la colluttazione i due sono stati bloccati (nonostante abbiamo continuato ad aggredire gli agenti anche prendendoli a morsi) e accompagnati in tribunale con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Il giudice ha convalidato il loro arresto.