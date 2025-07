Piromane incendia volante della Polizia davanti al Commissariato Viminale: ripreso dalle telecamere

La volante incendiata (Fra dal video di AdnKronos)

Ha incendiato una volante della Polizia di Stato parcheggiata davanti al Commissariato Viminale a Roma. L'episodio è successo poco prima delle ore 23 di giovedì 24 luglio scorso. I poliziotti hanno rintracciato e identificato un uomo, non sono noti i motivi del suo gesto. Con cappello e zaino camminava nella notte in via Farini. Le immagini riprese dalle telecamere immortalano il piromane mentre versa del liquido infiammabile, probabilmente benzina, sull'auto di servizio della Polizia, per poi darle fuoco. Nel video pubblicato da Adnkronos si vedono le fiamme partire dalla parte posteriore dell'auto.

A lanciare l'allarme è stata la sala operativa della Questura. Dalle registrazioni si vede l'uomo con cappello e zaino vestito di scuro avvicinarsi alla volante, abbassarsi per versarci sopra il liquido infiammabile e appiccare il fuoco. Poi si è allontanato. A spegnere le fiamme sono stati alcuni poliziotti arrivati sulbito sul posto. L'uomo è stato rintracciato e identificato dopo poco tempo.

Sull'episodio di ieri sera è intervenuto il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia, che lo ha definito "l’ennesimo episodio inquietante avvenuto nel cuore della Capitale. Rappresenta un gravissimo atto intimidatorio che non può e non deve essere sottovalutato – comment Fabio Conestà segretario generale del Mosap – Colpire simboli dello Stato è un gesto deliberato, che va oltre il vandalismo: è un attacco alla legalità, alla sicurezza e al lavoro quotidiano delle forze dell’ordine. Esprimiamo la nostra totale solidarietà ai colleghi coinvolti e il nostro ringraziamento per essere riusciti, con prontezza, a evitare conseguenze peggiori".

Leggi anche Il video della maxi rissa davanti a un bar di Melegnano: spari in aria dei carabinieri

A maggio del 2012 un episodio simile, quando un uomo ha rotto parte del finestrino laterale di una volante parcheggiata in via Manin, per poi cospargerla di liquido infiammabile e darle fuoco. Le fiamme in quel frangente hanno danneggiato altre due auto in sosta. Anche in quell'occasione il gesto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e il responsabile è stato identificato.