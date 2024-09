Pirata della strada travolge e uccide Daniela Caucci a Tarquinia: aperto fascicolo per omicidio stradale

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava in vacanza a Tarquinia, nel Viterbese, insieme al marito quando, mentre stava attraversando la strada, è stata travolta e trascinata per metri da un camioncino. Poco dopo è morta. Il tragico incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 14 settembre 2024, poco dopo le 10.40. Rintracciato il pirata della strada, la procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

La dinamica dell'incidente

Stava attraversando la strada quando è stata investita e agganciata, poi trascinata per metri, forse mentre il furgoncino stava viaggiando in retromarcia. A morire, a causa delle gravi ferite riportate, una settantaquattrenne di Roma, Daniela Caucci, davanti allo sguardo del marito che si trovava con lei.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la persona alla guida del camioncino non si sarebbe accorto di nulla, come raccontato agli inquirenti una volta individuato. E, proprio per questa ragione, sarebbe scappata via senza prestare soccorso. Ma le indagini sono ancora agli inizi: ulteriori accertamenti saranno svolti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Rintracciato il pirata della strada: "Non mi sono accorto di nulla"

Dopo un giorno di ricerche, gli agenti del commissariato di polizia di Tarquinia che si sono subito messi al lavoro sul caso, sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo che era alla guida del camioncino killer, dopo aver passato al vaglio le videocamere di sicurezza della zona. "Non mi sono accorto di niente", ha spiegato l'uomo agli agenti.

Nel frattempo la salma di Caucci, la donna investita, resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa che il pm decida o meno di disporre l’autopsia.