Pirata della strada investe un operaio sull’Appia e scappa, ma la sua auto perde la targa Stando a quanto si apprende, intorno alle 20.30 di ieri sera un operaio di 61 anni è stato investito lungo via Appia a Marina di Minturno ed è morto praticamente sul colpo.

A cura di Enrico Tata

Terribile incidente a Marina di Minturno, provincia di Latina. Stando a quanto si apprende, intorno alle 20.30 di ieri sera un operaio di 61 anni è stato investito lungo via Appia ed è morto praticamente sul colpo. Secondo le prime informazioni, un'automobile lo ha preso in pieno.

Il pirata della strada è scappato, ma la targa si è staccata dall'automobile

Il conducente non si è fermato per prestare i primi soccorsi e per chiamare il 118, ma anzi ha accelerato e ha cercato di scappare. Nel suo piano di fuga, tuttavia, ha dimenticato un dettaglio: la targa è rimasta sul luogo dell'incidente e si è staccata in seguito all'impatto. I carabinieri della compagnia di Formia, intervenuti sul posto, hanno trovato la targa e hanno rintracciato il pirata della strada: si tratta di un italiano di 45 anni, che è già stato fermato e adesso probabilmente dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. La vittima, come detto, è un operaio tunisino di 61 anni.

Nella mattinata di ieri in via Giovannipoli a Roma un'automobile si è schiantata contro tre automobili parcheggiate e si è ribaltata. La conducente di una Lancia Ypsilon si è schiantata in particolare contro una Opel Meriva, una Dacia Duster e una Citroen C3. Sul posto sono intervenuti gli uomini del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale e un'ambulanza del 118. Le tre persone che si trovavano a bordo della Lancia sono state messe in salvo (si trattava di due donne e un uomo) e sono state portate in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio. Le loro condizioni di salute non sono gravi.