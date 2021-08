Pippo Franco candidato con Michetti, Marrazzo (Partito Gay): “La destra ha il suo candidato omofobo” Fabrizio Marrazzo, candidato a sindaco di Roma per il Partito Gay, è intervenuto sulla candidatura del comico Pippo Franco per Enrico Michetti, l’esponente del centrodestra. “Roma non ha bisogno di personaggi famosi in Campidoglio, ma di buoni amministratori, che dalla cultura sappiamo valorizzare la città ed i propri beni anche per incrementare il turismo”.

A cura di Natascia Grbic

"Pippo Franco, il comico, dichiarò che dall’omosessualità si guarisce con la preghiera. Ora è stato candidato al Comune di Roma da Michetti il candidato sindaco di Meloni e Salvini, che con questa scelta conferma la linea omofoba della loro maggioranza che già conosciamo. Essere di destra non significa essere omofobi basta guardare altri Paesi, purtroppo in Italia la destra si vuole distinguere ancora per questo oltre che per proposte spesso illusorie ed irrealizzabili". Lo ha dichiarato Fabrizio Marrazzo, candidato sindaco di Roma e portavoce nazionale del Partito Gay per i diritti LGBT+ Solidale, Ambientalista e Liberale. "Roma non ha bisogno di personaggi famosi in Campidoglio, ma di buoni amministratori, che dalla cultura sappiamo valorizzare la città ed i propri beni anche per incrementare il turismo, temi sui quali Pippo Franco, ipotizzato come assessore alla Cultura, non ha alcuna esperienza".

Marrazzo si riferisce a una vecchia intervista rilasciata da Pippo Franco nel 2011 che poi il comico ha smentito nel 2019, dicendo che il giornalista aveva ‘manipolato' le sue frasi. Le parole riportate nell'intervista erano "credo che con questa tendenza (l'omosessualità, N.d.R.) si nasca, e per ogni cristiano è doveroso pregare per la conversione e la guarigione dell’omosessuale". Dieci anni fa questa frase passò praticamente inosservata fino a che, qualche anno fa, ha ricominciato a girare sul web. "Non ho mai detto che per ogni cristiano è doveroso pregare per la conversione e la guarigione dell'omosessualità – ha dichiarato Pippo Franco al sito Biccy – Frase che è stata scritta dal giornalista che ha fatto l'intervista manipolandola, nel 2011. Intervista riportata sul web a marzo 2019. Come non ho mai detto di aver visto la Madonna, altra falsità giornalistica che va denunciata. Nella chiesa di Imola andrò solo a parlare della mia fede, non mi identifico con l'omofobia, spero sia chiaro adesso. Io rispetto tutte le espressioni umane e non intendo essere strumentalizzato e usato da nessuno".