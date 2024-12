Piove e Roma va in tilt: c’è traffico e l’ambulanza è costretta a passare sui binari del tram Pioggia e nubifragio, Roma è totalmente paralizzata e le strade vanno in tilt: un’ambulanza è costretta a passare sui binari del tram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Per contare i disagi causati dalla pioggia nella giornata di ieri, venerdì 13 dicembre 2024, non bastano le dita di una mano. La combinazione che ha visto sciopero del trasporto pubblico locale, pioggia, cantieri tutto a poco più di dieci giorni da Natale, in un'unica giornata, sembra aver messo ko turisti e cittadini che provavano a muoversi nella capitale. C'è chi ha impiegato ore e ore per spostarsi da Prati alle ore 19 e raggiungere Porta Maggiore non prima delle 22. C'è chi dalla zona di Fidene ha impiegato tre ore, dalle 14 circa alle 17 passate, per raggiungere l'Aurelio.

I disagi non hanno risparmiato nessuno: neanche i mezzi di soccorso che si sono visti bloccare la strada dalle code interminabili di persone in auto e moto. Fra questi anche un'ambulanza che, per cercare di raggiungere la segnalazione arrivata, è stata costretta a immettersi nel percorso del tram.

Troppo traffico e l'ambulanza passa sui binari del tram

A dimostrare il passaggio dell'ambulanza e la creatività del conducente che, sfidando il pericolo, ha trovato questo modo alternativo per raggiungere il luogo in cui era richiesto soccorso, un video condiviso sul profilo di Welcome to Favelas. A distinguere l'ambulanza, che cammina nella strettoia sui binari del tram, le sirene accese.

Ma non è stato l'unico momento di difficoltà nella giornata di ieri. Fra autobus che si sono dovuti trovare a fronteggiare pozzanghere enormi, ad automobilisti che hanno rischiato di trovarsi invischiati in incidenti, per le code lunghissime o per cercare di aprirsi varchi per il passaggio. Fra loro, anche una Smart che sale sul marciapiede e procede per qualche metro davanti al Teatro Marcello.

Disagi non soltanto in strada: paura a Ciampino dove un aereo arrivato da Dubai avrebbe svolto un atterraggio d'emergenza "da incubo" secondo quanto raccontato dai passeggeri, rimasti in pista a lungo prima di poter raggiungere lo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino.