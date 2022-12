Pineta di Ostia, trovato il corpo senza vita di un uomo di 69 anni Un uomo di 69 anni è stato trovato morto nel primo pomeriggio di ieri, nella baracca in cui viveva nella pineta di Ostia.

A cura di Beatrice Tominic

È stato trovato morto nella giornata di ieri, giovedì primo dicembre 2022. Verso le ore 14, nel primissimo pomeriggio, una persona ha segnalato la presenza di un uomo senza vita nella Pineta di Ostia alla polizia. Il suo corpo è stato rinvenuto all'interno dell'alloggio di fortuna in cui viveva.

Trovato senza vita nella pineta di Ostia

Il corpo è stato rinvenuto nella pineta di Ostia, superato il parco intitolato a Giuseppe Pallotta, in via dell'Appagliatore, all'angolo con via Tancredi Chiaraluce, verso le rive del fiume Tevere. È lì che l'uomo, una persona di 69 anni di origine romena, viveva da tempo in condizioni precarie, all'interno di un rifugio di fortuna, in una delle baracche che si trova nella Pineta, dalla parte del Tevere.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti del X distretto di Ostia che sono riusciti subito ad identificare l'uomo e ne hanno prelevato il corpo. Non si conoscono ancora le cause del decesso. Non si esclude che possa essere morto per cause naturali, per un malore o per il freddo rigido e l'umidità di questi ultimi giorni, ancora più accentuati dalla zona e dalle condizioni in cui viveva.

Muore un senza fissa dimora a San Pietro

La morte del 69enne arriva a qualche giorno di distanza da quella di un'altra persona che viveva in condizioni precarie: niente baracche per lui, Burkhard Scheffler, 61enne arrivato dalla Germania e morto a pochi passi dal colonnato di San Pietro, dove viveva nel suo giaciglio di fortuna, stroncato dal freddo e dalla pioggia che si è abbattuta sulla capitale la settimana scorsa.

"Nella sua preghiera, il Papa ricorda Burkhard e tutti coloro che sono costretti a vivere senza una casa, a Roma e nel mondo, e invita i fedeli a unirsi a lui", ha riferito il portavoce vaticano Matteo Bruni.