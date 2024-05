video suggerito

Pilota ubriaco entra in casa dell’ex parlamentare Ruocco: “Pensavo fosse la mia stanza d’albergo” Un uomo completamente ubriaco è entrato nell’abitazione dell’ex parlamentare Carla Ruocco, convinto fosse la sua camera d’albergo. “L’ho visto in volto e sono scappata. Ho pensato a Shining”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava dormendo nella sua abitazione quando, verso le 6 del mattino, è stata svegliata da un uomo ubriaco che tentava di entrare in casa dal terrazzo. La scena da incubo è stata vissuta dall'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Carla Ruocco. L'uomo, un pilota d'aerei d'origine araba, è stato denunciato. Sembra che fosse completamente ubriaco e convinto che l'abitazione di Ruocco fosse la sua camera d'albergo. Ha chiesto scusa, si è offerto di pagare i danni, ma questo non gli ha evitato una denuncia.

"Erano le 6 quando, mentre dormivo, sono stata svegliata da qualcuno che batteva dei colpi contro la finestra della terrazza del mio appartamento. Sono andata a vedere e, in piedi davanti a me, c’era un uomo che spingeva per entrare. È stato terribile", ha raccontato l'ex parlamentare in un'intervista rilasciata a Il Tempo. Appena l'ha visto, Ruocco ha notato che era "vestito bene e senza l’aspetto di un malvivente". "L’ho visto in volto e sono scappata. Ho pensato a Shining, ho fatto appello a tutto il mio sangue freddo di napoletana; sono uscita di casa, mi sono rifugiata da una vicina e ho chiamata la polizia".

Nel frattempo è arrivata la polizia. L'uomo era ancora nell'abitazione: ha dichiarato che voleva entrare perché aveva freddo poi, forse in un barlume di lucidità, ha chiesto di non essere denunciato, dicendo che avrebbe pagato tutti i danni. A quanto sembra, era completamente ubriaco. Poco prima era stato visto ai piedi del palazzo che, fuori di sé, armeggiava con i citofoni. I residenti avevano già chiamato la polizia che però, giunta sul posto, non aveva trovato nessuno.