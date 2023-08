Pigneto, viene investito da un’auto: gamba amputata prima di arrivare in ospedale, grave 49enne Lo scontro è avvenuto lunedì sera alle 23.30 circa. Dopo uno scontro fra due automobili, una ha travolto un uomo, amputandogli la gamba. Poi si è data alla fuga.

A cura di Beatrice Tominic

Due macchine si sono scontrate lunedì sera su via Braccio da Montone, al Pigneto. Dopo l'impatto, una delle automobili coinvolte è uscita di strada e finita sul marciapiede, investendo un uomo che si trovava a poca distanza dal luogo dello scontro e amputandogli la gamba destra. "Sono rimasta scioccata, non posso credere a quanto accaduto", ha raccontato sui social network una donna che ha assistito alla scena.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto poco dopo è arrivata un'ambulanza che ha trasportato l'uomo, un quarantanovenne conosciuto nel quartiere per il suo lavoro in un minimarket, al policlinico Umberto I. Secondo quanto riportato da il Messaggero, si troverebbe in Terapia Intensiva, dove lotta fra la vita e la morte.

La dinamica dell'incidente

Il sinistro è avvenuto nella serata di lunedì 21 agosto 2023, dopo le ore 23. Su via Braccio da Montone, nel quartiere Pigneto, si sono scontrate due automobili: una Fiat Panda guidata da un ragazzo di 26 anni e una Lancia Y, da un ragazzo di 23. A seguito dello scontro, il ventitreenne alla guida della Lancia è fuggito, senza prestare soccorso. La Panda, invece, è finita fuori strada, sul marciapiede, dove si trovava il quarantanovenne e lo ha travolto.

Al boato causato dall'impatto fra i due veicoli, sono seguite le urla dei passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi: in brevissimo tempo hanno raggiunto il posto gli agenti del V gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno iniziato immediatamente i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Oltre a loro, anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in cura l'uomo, che aveva già perso la gamba.

La corsa in ospedale e la gamba amputata

Non appena sul posto, gli operatori del personale medico si sono precipitati verso l'uomo investito, provando a fermare l'emorragia alla gamba: sono stati costretti ad amputarla ancora prima del loro arrivo in ospedale. In condizioni gravissime, è stato ricoverato in terapia intensiva: ha riportato una frattura al femore alla gamba sinistra e si trova in prognosi riservata, ancora in condizioni molto critiche.

La ricostruzione dell'incidente

A causa delle gravi condizioni in cui si trova, l'uomo non ha potuto fornire alcuna testimonianza su quanto avvenuto nell'incidente. Nella mattinata di ieri, quella successiva all'incidente, il ragazzo di 23 anni che si trovava al volante della Lancia y si è presentato dai carabinieri della stazione di Città giardino: "Ho avuto paura, ma non posso fare finta di niente", avrebbe dichiarato ai militari. I caschi bianchi erano già riusciti a risalire a lui: il veicolo che stava guidando ha perso la targa dopo lo scontro.

Il ragazzo è stato ascoltato dai carabinieri e la sua versione dei fatti è stata confrontata con quella dell'altro conducente: le automobili si trovano sotto sequestro e i due ragazzi sono stati sottoposti entrambi agli esami di rito, si aspettano i risultati. Per chiarire l'esatta dinamica, i vigili urbani stanno passando al vaglio anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.