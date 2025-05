video suggerito

Pietro Orlandi a Papa Leone XIV: “Spero in un appello per la verità su Emanuela durante Angelus” Pietro Orlandi attraverso Fanpage.it lancia un appello a Papa Leone XIV al termine della sua prima celebrazione a San Pietro. “Ci aiuti a fare chiarezza, faccia un appello per la verità su Emanuela durante l’Angelus”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Aggiornamenti sul caso Emanuela Orlandi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Mi sento con una nuova speranza. Papa Leone XIV ci aiuti a fare chiarezza su quanto è accaduto a mia sorella Emanuela, sarebbe bellissimo se facesse un appello sulla verità durante l'Angelus". Pietro Orlandi attraverso i microfoni di Fanpage.it ha lanciato un appello al Santo Padre, per chiedere di aiutare la sua famiglia a fare chiarezza sulla scomparsa di Emanuela. Ha parlato dopo aver partecipato alla prima celebrazione del nuovo Pontefice a Piazza San Pietro domenica 11 maggio.

"Senza la verità non riusciremo mai ad avere pace"

"Papa Leone XIV è il quarto pontefice dalla scomparsa di Emanuela, è già assurdo che sia il quarto Papa legato a questa vicenda. Mi hanno colpito moltissimo le prime parole che ha detto quando è stato eletto, che la pace sia con tutti voi. Noi per raggiungere la pace abbiamo bisogno della verità. Senza la verità non riusciremo mai ad avere pace io, mia madre, la mia famiglia. Spero che il Papa ci aiuti a trovare questa pace. Quello che gli chiedo è un aiuto, non dico come tanti pensano che deve dirci la verità, perché potrebbe non conoscerla, però può aiutarci ad arrivare a quella pace". Poi l'appello ad un confronto: "Spero che Papa Leone XIV incontri presto la mia famiglia, come non è stato possibile fare con Papa Francesco. Mi piacerebbe avere un dialogo riservato con Papa Leone XIV, mi sembra una persona che possa accettare un incontrodato che nelle sue prime parole ha detto che la chiesa a braccia aperte accoglie tutte le persone che soffrono e che chiedono un aiuto".

"Vicenda di Emanuela falla enorme in Vaticano, necessario richiuderla"

"Sarebbe bellissimo che Papa Leone XIV durante l'Angelus facesse un appello per la verità su Emanuela. Sarebbe veramente un bel gesto, non solo una preghiera ma proprio la necessità di arrivare alla verità. Perché è importante, è una vicenda che va avanti da quarantadue anni, una falla enorme che si è aperta in Vaticano e che si allarga sempre di più quindi è necessario chiuderla. Penso che lui possa aiutarci, spero quanto meno che lui possa aiutarci ad arrivare alla verità e ad arrivare finalmente alla pace".