Pierpaola Romani uccisa da collega, Gualtieri: “Implementare educazione all’affettività nelle scuole” “Roma col cuore spezzato, occorre rafforzare i centri antiviolenza e implementare nelle scuole l’educazione all’affettività e al rispetto delle donne”, il commento del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

A cura di Beatrice Tominic

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e, a destra, il luogo del delitto.

"Dopo l’atroce delitto di Giulia Tramontano che ci ha sconvolto tutti, oggi un altro inaccettabile femminicidio, questa volta nella nostra città", così inizia il commento del sindaco Roberto Gualtieri, primo cittadino della città in cui giovedì primo giugno è stata uccisa Pierpaola Romano raggiunta da tre colpi di pistola da un suo collega con il quale sembra avesse una relazione.

I tre spari sono stati esplosi a distanza ravvicinata nell'androne del palazzo in cui la donna viveva, nella palazzina al civico 44 di via Rosario Nicolò a Torraccia, alla periferia Nord-Est di Roma. Ad ucciderla un altro poliziotto che lavorava insieme a lei per la Camera dei Deputati, Massimiliano Carpineti, morto suicida in uno spiazzo che si trova a neanche duecento metri dal luogo in cui è stata colpita la donna. Pierpaola Romano aveva 56 anni, era originaria di Marzano Appio, in provincia di Caserta, era sposata con ispettore e aveva un figlio, anche lui poliziotto, poco più che ventenne.

Il messaggio del sindaco Roberto Gualtieri

Il messaggio di Gualtieri è arrivato con una nota sui social network: "Questa mattina a San Basilio, Pierpaola Romano, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, in servizio alla Camera dei Deputati, è stata uccisa senza pietà a colpi di pistola da un uomo, un suo collega, che dopo si è suicidato. Ancora un delitto atroce che vede una donna vittima della violenza inaudita di un uomo", ha scritto il primo cittadino

"Un fenomeno divenuto sempre più allarmante e contro il quale bisogna mettere in campo tutte le azioni e gli strumenti disponibili. Non solo rafforzando i centri antiviolenza per sostenere e proteggere le vittime di violenza ma anche e soprattutto in tema di prevenzione, implementando nelle scuole l'educazione all'affettività e al rispetto delle donne. Roma col cuore spezzato si stringe al dolore della famiglia, di tutti i suoi cari e del corpo della Polizia. Facciamo tutti insieme il possibile per fermare questa inaccettabile scia di sangue. Le donne hanno tutto il diritto di autodeterminarsi, di decidere con chi stare e con chi no, e soprattutto di essere libere", ha poi concluso.