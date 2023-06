Roma, poliziotta uccisa a San Basilio: l’assassino si è tolto la vita, era un collega Un’agente di polizia è stata trovata morta nell’androne di un palazzo tra Torraccia e San Basilio, periferia Est di Roma. L’aggressore è scappato e si è suicidato a pochi metri di distanza dal luogo del femminicidio. Si trattava di un collega della donna. Indaga la Squadra Mobile.

A cura di Enrico Tata

Via Rosario Nicolò, tra San Basilio e Torraccia a Roma

Una poliziotta è stata uccisa a colpi di pistola in via Rosario Nicolò, tra Torraccia e San Basilio, periferia Est di Roma. È stata trovata morta nell'androne di un palazzo al civico 44. La vittima si chiamava Pierpaola Romano, 58 anni, e lavorava alla Camera dei Deputati. Il killer è scappato e si è suicidato poco dopo con la stessa arma utilizzata per il femminicidio.

La poliziotta uccisa con tre colpi di pistola alla testa

Gli agenti della Squadra Mobile sono arrivati alle 11.20 circa di oggi, giovedì 1 giugno, dopo una segnalazione arrivata per spari in strada. Secondo le prime ricostruzioni, a chiamare le forze dell'ordine sarebbero stati alcuni vicini di casa. Diverse persone hanno dichiarato di aver sentito tre spari e di aver visto qualcuno scappare a bordo di un'automobile. Quando sono arrivati i sanitari del 118, la donna era già morta.

Via Rosario Nicolò a Roma

L'agente di polizia abitava proprio nel palazzo dov'è stata uccisa. È uscita dalla sua abitazione per motivi ancora da accertare ed è stata colpita dai proiettili. Stando a quanto si apprende, era libera dal servizio.

La donna, conferma la questura di Roma, è stata uccisa con tre colpi di pistola alla testa, sparati da un uomo a bordo di una Chevrolet bianca. La signora era sposata e aveva un figlio di circa 20 anni.

Segnalato suicidio a San Basilio: il killer si è tolto la vita, era un collega

Il killer si è tolto la vita intorno alle 12 a neanche duecento metri di distanza dal luogo in cui la donna è stata uccisa. Ha utilizzato la stessa pistola con cui ha ammazzato la poliziotta. Ancora ignota l'identità, ma secondo le prime ricostruzioni si trattava di un collega di Pierpaola Romano. I due lavoravano entrambi presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza della Camera dei Deputati. L'uomo è stato trovato all'interno di un'auto ferma in uno spiazzo tra via Costantino Mortati e via Nino Tamassia.

Via Nino Tamassia

Pm sul luogo dell'omicidio-suicidio, aperta indagine

Stando a quanto si apprende, la pm di turno Antonia Giammaria e la pm di turno per le violenze Antonella Pandolfi sono arrivate sul posto per effettuare un sopralluogo. La procura di Roma ha aperto un'indagine sui fatti. L'ipotesi è quella di un delitto passionale.