video suggerito

Picchiato da sconosciuti fuori una discoteca a Sabaudia: 26enne in ospedale, caccia agli aggressori La vittima, un ragazzo di ventisei anni, è stata portata in ospedale a Latina. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di risalire agli aggressori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un ragazzo di ventisei anni è stato aggredito da due persone, per il momento ancora ignote, dopo essere uscito da una discoteca a Sabaudia. Il giovane, portato in ambulanza in ospedale, non è fortunatamente in gravi condizioni. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo operativo Radiomobile di Latina: al momento dei due aggressori ancora non c'è traccia.

L'aggressione è avvenuta nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre davanti una discoteca sul lungomare di Sabaudia. Per cause ancora da chiarire, il 26enne è stato preso a calci e pugni da due persone nel parcheggio vicino al locale. Aveva finito la serata e voleva tornare a casa quando i due aggressori lo hanno raggiunto, picchiandolo e lasciandolo per terra ferito. Subito dopo sono scappati, facendo perdere le loro tracce. Il 26enne è stato soccorso con l'ambulanza dagli operatori del 118, chiamati dalle persone che hanno assistito alla scena e chiamato il 112. I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i due aggressori, ma al momento la loro identità è ancora ignota.

I motivi che si celano dietro il violento pestaggio non sono ancora noti. Dalle prime informazioni sembra che la vittima non conoscesse i suoi aggressori, anche se non è escluso possa aver avuto un diverbio con loro prima di raggiungere il parcheggio. I militari ascolteranno il 26enne per ricostruire l'accaduto, e visioneranno eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona al fine di identificare al più presto i due uomini. Non è escluso che già nelle prossime ore possano essere trovati. Rischiano una denuncia per aggressione e lesioni.