Picchiata dal figlio di 21 anni, passanti sentono le grida e chiamano il 112: arrestato

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Vittima del giovane, che spesso dava in escandescenze in casa, era la madre, oggetto della rabbia del figlio. Il 21enne è stato portato in carcere a Civitavecchia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

A chiamare i soccorsi sono stati i passanti, che hanno sentito grida, urla e tonfi provenire dall'abitazione. Preoccupati di quello che stava accadendo all'interno delle mura, hanno deciso di chiamare il 112, facendo arrivare sul posto una pattuglia di carabinieri. Quando i militari sono entrati nell'abitazione, hanno trovato la donna ancora sconvolta per l'aggressione, e il figlio, in evidente stato di agitazione, che ancora non si era calmato. Tanto che ha iniziato a insultare pure i carabinieri, scagliandosi contro di loro e colpendo con un pugno la macchina di servizio. Portato in caserma, al termine delle formalità di rito è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e oltraggio a pubblico ufficiale.

La donna fortunatamente non ha riportato lesioni gravi dopo l'aggressione da parte del figlio. Ai carabinieri ha raccontato che il 21enne l'aveva prima insultata, poi le si era scagliato contro, picchiandola. Non era la prima volta che la donna veniva aggredita dal figlio, con cui spesso nascevano discussioni per futili motivi che si tramutavano poi in aggressioni fisiche.

"Tale evento – fanno sapere i carabinieri in una nota – si colloca in una più ampia attività di contrasto alla violenza di genere: si ribadisce l'importanza di chiamare il numero di emergenza 112 o di rivolgersi alla Stazione Carabinieri più vicina".