Picchia moglie e figlia di 4 anni: la donna ferita chiede aiuto ai finanzieri e lo fa arrestare Ha picchiato e insultato sua moglie e la loro figlia di 4 anni, per questo il gip ha convalidato il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento ad un uomo accusato di maltrattamenti e lesioni. La donna ha chiesto aiuto ai finanzieri.

A cura di Alessia Rabbai

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali è il reato del quale dovrà rispondere un uomo, accusato di violenze fisiche e psicologiche nei confronti di sua moglie e della loro figlia di quattro anni. I fatti sono avvenuti nel Comune di Ardea, in provincia di Roma. Ad incastrarlo e farlo arrestare è stata la donna, che ha chiesto aiuto ai finanzieri.

Secondo quanto ricostruito i militari della Guardia di Finanza di Pomezia erano in strada, impegnati in un controllo del territorio, quando hanno visto una donna andare verso di loro e raggiungerli. Aveva una ferita e dei lividi sul volto e chiedeva aiuto. Ha raccontato ai finanzieri che suo marito l'aveva picchiata, che non era la prima volta che accadeva, ma era successo già in passato e che aveva picchiato anche la loro figlia minorenne. Una spirale di violenza quella in cui si trovavano madre e figlia, che oltre alle botte le vedeva ricevere insulti e svalutazioni continue, violenza psicologica.

I militari delle Fiamme Gialle hanno ascoltato il racconto della donna e hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Sul posto in poco tempo è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico la donna e l'ha trasportata in ospedale, dove ha fatto accesso con codice rosso dedicato alle vittime di violenza. I finanzieri hanno poi ascoltato due testimoni, che avevano assistito alla scena di violenza, raccogliendo elementi utili alle indagini e inviato l'informativa alla Procura della Repubblica di Velletri.

Il pubblico ministero ha disposto il fermo dell'uomo, che è stato raggiunto e portato nel carcere di Velletri, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha convalidato la misura di custodia cautelare con il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamentio all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e da sua figlia.