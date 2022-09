Picchia l’ex compagna, una poliziotta lo vede ed interviene. Ma aggredisce anche lei Si è scagliato contro l’ispettrice con calci e pugni: era intervenuta mentre stava picchiando la sua ex compagna. Per lui è scattato l’arresto.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nel parcheggio di un supermercato che si trova in pieno centro a Tarquinia, comune di origine etrusca in provincia di Viterbo: una poliziotta, mentre si trovava fuori servizio, ha visto un uomo che stava picchiando una donna. L'ispettrice della polizia, che già conosceva la coppia ed era a conoscenza delle ricorrenti violenze ai danni della ragazza, non ci ha pensato due volte: non appena compresa la situazione è immediatamente intervenuta per separare i due giovani e mettere in salvo la ragazza. L'uomo, però, anziché arrendersi, si è scagliato contro la poliziotta, iniziando a prendere a calci e pugni anche lei, con la stessa violenza.

L'arrivo dei rinforzi e dei soccorsi

Aggredita dal ragazzo, la poliziotta è comunque riuscita a chiamare i soccorsi prima di essere ferita pesantemente. I colleghi, non appena ricevuta la chiamata, sono subito arrivati sul luogo dell'aggressione, ma nel frattempo il giovane era riuscito a fuggire. Il ragazzo è stato rintracciato e fermato in breve tempo. Nei suoi confronti era già in vigore un divieto di avvicinamento alla ragazza, sua ex compagna e convivente: più volte, però, ha violato le disposizioni emesse a suo carico. Qualche giorno prima di questa aggressione, l'uomo era già stato arrestato per essersi scagliato contro le forze dell'ordine. Dopo l'aggressione ai danni dell'ispettrice, infine, è stato nuovamente arrestato con le accuse di maltrattamenti contro conviventi, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I soccorsi

Oltre alle forze dell'ordine, sul luogo della violenza sono arrivati anche i soccorsi che hanno immediatamente medicato la poliziotta: i pugni inferti dal ragazzo alla testa e al volto le hanno procurato lesioni guaribili con 7 giorni di prognosi. Anche l'ex compagna del ragazzo ha riportato lesioni simili.