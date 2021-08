Picchia la madre da mesi, anziana costretta a vivere nel terrore: arrestato 52enne La donna è stata costretta a cambiare comune di residenza per sfuggire al figlio violento. Da mesi il 52enne la picchiava, e lei era costretta a vivere nel terrore. L’ultimo episodio di violenza è avvenuto nella nuova abitazione dell’anziana, che è stata presa per il collo, strattonata e derubata.

A cura di Natascia Grbic

Foto di repertorio

Un uomo di 52 anni è stato arrestato e portato nel carcere di Rieti dopo che per l'ennesima volta ha maltrattato l'anziana madre, picchiandola e facendole del male. A chiamare la polizia è stata proprio la donna, in un tentativo disperato mentre il figlio continuava a prenderla a calci e pugni. La donna è riuscita a fare la telefonata, e quando gli agenti sono arrivati hanno subito arrestato l'uomo, che era già stato denunciato dalla madre in passato. Stavolta per lui le accuse sono molto gravi: deve rispondere di atti persecutori e rapina.

L'uomo perseguitava la donna da diverso tempo. Era costretta a così tanti soprusi che aveva persino spostato il domicilio dal comune di Formia, dove abita anche il figlio, per trasferirsi a Latina, dove pensava di potergli sfuggire. Così non è stato: il 52enne è tornato dalla madre, che aveva picchiato in più di un'occasione, minacciandola ancora una volta per avere dei soldi. Esausta di dover sottostare alle angherie di quel figlio violento, la donna ha preso il cellulare per chiamare la polizia, ma l'uomo glielo ha strappato dalle mani con violenza. Prima l'ha afferrata per il collo, poi l'ha strattonata, e una volta preso il telefonino è scappato a bordo della propria auto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante di Latina, che hanno rintracciato e bloccato l'uomo a poca distanza dall'abitazione della donna. I poliziotti lo hanno immediatamente fermato e arrestato con l'accisa di rapina e atti persecutori. Data la gravità delle accuse e di quanto avvenuto, il 52enne è stato portato nel carcere di Rieti, a disposizioni dell'Autorità giudiziaria.