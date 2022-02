Picchia la madre 86enne e la lascia sanguinante in giardino: non voleva dargli i soldi per la droga Dopo aver lasciato la madre in giardino coperta di sangue, l’uomo è andato dalla vicina, dicendole di “andare a raccoglierla”.

La picchiava per avere i soldi della droga, lasciandola a terra piena di sangue senza alcuna remora. Un uomo di 58 anni residente a Nettuno non potrà più avvicinarsi alla madre, un'anziana donna di 86 anni che dopo l'ultimo episodio di violenza ha deciso di denunciare il figlio. A notificare il provvedimento all'uomo sono stati gli agenti di polizia del commissariato di Anzio – Nettuno lo scorso 26 febbraio. Il 58enne dovrà indossare anche il braccialetto elettronico, che ne monitorerà gli spostamenti: nel caso dovesse avvicinarsi ancora alla madre, quello segnalerà lo spostamento alla centrale, e la sua situazione si aggraverà ancora di più.

Picchia la madre per la droga: non potrà avvicinarsi più a lei

Era parecchio tempo che la donna era costretta a subire le angherie del figlio. Il 58enne, con seri problemi di tossicodipendenza, chiedeva sempre alla donna i soldi per la droga. Se lei diceva di no, erano liti e botte. Spesso la donna – che viveva della sua pensione – era uscita sanguinante dai pestaggi dell'uomo. Una situazione così pericolosa per lei, che non poteva difendersi dalla furia del figlio, che spesso è dovuta andare a rifugiarsi dalla vicina di casa, che la faceva entrare per salvarla dall'uomo. L'ultimo episodio di violenza è avvenuto negli scorsi giorni, quando il 58enne l'ha picchiata e l'ha lasciata sanguinante nel giardino di casa. Si è poi rivolto alla vicina, dicendole di ‘andare a raccogliere' la madre. A quel punto l'86enne, stanca di questa situazione di pericolo e terrore in cui era costretta a vivere, ha deciso di andare dalla polizia e denunciare il figlio. Se il 58enne si avvicinerà a meno di 200 metri dalla donna, sarà arrestato.