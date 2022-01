Picchia la ex compagna e le si apposta sotto casa: 39enne arrestato per atti persecutori I carabinieri hanno messo fine alle aggressioni e agli atti persecutori compiuti da un 39enne nei confronti della ex compagna. Arrestato è finito ai domiciliari.

A cura di Alessia Rabbai

Ha aggredito la ex compagna, picchiandola e ferendola. Una spirale di violenze quella alla quale ieri hanno messo la parola fine i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Colleferro e della Stazione di Labico che hanno arrestato bloccandolo sotto casa della ex un trentanovenne romano, che dovrà rispondere dell'accusa di atti persecutori. Il giudice delle indagini preliminari ha poi convalidato l'arresto e lo ha ristretto ai domiciliari. La misura di custodia cautelare è scatatta dopo la denuncia della vittima che, esausta dal comportamento dell'ex, il quale le aveva provocato un continuo stato d'ansia, ha preso coraggio e si è rivolta alle forze dell'ordine, per raccontare quanto accaduto. I militari hanno acquisito il referto dell'ospedale, dov'è stata soccorsa e vsiitata con codice rosa dedicato alle vittime di violenza di genere.

Aggredisce e ferisce la ex compagna

Secondo la sua ricostruzione fornita dalla donna ai militari in caserma la trentaduenne aveva lasciato il compagno a fine dicembre. A convincerla a farlo erano stati anche i comportamenti aggressivi e violenti di lui, che l'hanno allarmata facendola temere per la propria incolumità, così lo ha allontanato prima che la situzione diventasse ancora più grave. L'uomo però non aveva accettato la fine della relazione. In due occasioni l'ha aggredita provocandole delle lesioni. Non solo, l'ha inoltre perseguitata, cercando continuamente un approccio invadente con lei, chiamandola in continuazione al telefono, mandandole numerosi messaggi e appostandosi sotto casa per aspettarla quando rientrava. Acquisite tutte le informazioni sulla vicenda, i militari hanno informato l'Autorità Giudiziaria e per l'uomo sono scattate le manette.