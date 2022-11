Picchia la compagna 29enne e le ruba lo smartphone: arrestato il fidanzato È finito in carcere per aver picchiato la compagna e averle rubato lo smartphone.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha picchiato la compagna e le ha rubato lo smartphone in piazza del Torraccio di Torrenova in zona Torre Angela a Roma. Vittima dell'aggressione una ventinovenne, mentre l'autore, il fidanzato di quarantacinque anni e con precedenti, è stato arrestato e portato in carcere al Regina Coeli. Il giudice ha poi convalidato l'arresto. Secondo le informazioni apprese i fatti si sono verificati nelle scorse ore, quando l'uomo avrebbe aggredito la compagna in strada davanti ad alcune persone.

A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca. La donna ha raccontato ai militari che il compagno l'ha picchiata e le ha rubato il telefonino. A sostegno della sua versione ci sono anche le dichiarazioni di alcuni testimoni. I carabinieri hanno dato il via alle ricerche e in breve tempo hanno trovato l'uomo poco distante dal luogo dell'aggressione. Aveva ancora con sé il cellulare della donna ed è finito in manette.

Trentenne picchia la compagna vicino alla metro Cipro

Un'altra aggressione ha visto un trentenne picchiare la compagna nei pressi della stazione della metropolitana Cipro. In questo frangente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ora si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Gli agenti sono infatti intervenuti per fermarlo mentre la picchiava e quando li ha visti si è scagliato contro di loro e hanno dovuto ricorrere a cure mediche.