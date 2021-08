Picchia a sangue il fratello della fidanzata, ma si inventa una bugia: “Era ubriaco” Un 25enne è stato arrestato dalla polizia a Roma con l’accusa di aver picchiato selvaggiamente il fratello della sorella. Quest’ultima lo ha spalleggiato e insieme si sono inventati una ricostruzione falsa: “Siamo tornati a casa e lo abbiamo trovato sul letto, svenuto, probabilmente a causa di una sbornia”.

A cura di Enrico Tata

Picchia selvaggiamente il fratello della fidanzata, ma cerca di depistare i sospetti e si inventa una bugia: "Lo abbiamo trovato sul letto, privo di conoscenza, a causa di una sbornia". Il ragazzo e la sua fidanzata hanno raccontato versioni talmente diverse e contrastanti su quanto accaduto, che gli investigatori del VII distretto Roma San Giovanni, hanno deciso di investigare. L'unico elemento in comune tra i due racconti era che, dopo essere usciti di casa per una passeggiata, erano rientrati in casa e avevano trovato il fratello di lei a letto, svenuto probabilmente perché ubriaco. Insospettiti dall'atteggiamento dei fidanzati, gli agenti sono andati nel loro appartamento dove hanno trovato pareti e lenzuola sporche di sangue, un piatto di ceramica rotto e un materasso appena lavato e appoggiato in un sottoscala esterno all'abitazione. Le indagini sono partite dal referto di un ragazzo arrivato al pronto soccorso lo scorso 13 agosto con un trauma cranico e un'emorragia cerebrale. Non era ubriaco, ma era stato picchiato selvaggiamente. I vicini hanno confermato: la sera prima hanno sentito una furiosa litigata tra due uomini e rumori dovuti probabilmente a pugni, calci e oggetti rotti. La ragazza, stando a quanto raccontato dai testimoni, implorava i due di smetterla. Il suo fidanzato è stato arrestato.

Furti e stalking, 9 arresti a Roma in 24 ore

Nelle ultime 24 ore la polizia ha arrestato nove persone a Roma. Tra questi, tre ragazzi, un minorenne e due 18enni, sorpresi all'interno di un appartamento in cui volevano rubare. È successo nella notte in via Sandro Sandri al Collatino. Nel pomeriggio di ieri, inoltre, un equipaggio della sezione Volanti è intervenuto a Monteverde per la segnalazione di un uomo che aveva cercato di entrare, nonostante il divieto, nella ex casa di famiglia. In zona San Giovanni, invece, gli uomini del VII Distretto hanno notificato a un 45enne un'ordinanza che impone all'uomo di non avvicinarsi in alcun modo alla ex compagna.