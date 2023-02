Piazza del Popolo, a fuoco la Porta Flaminia: passante armato di estintore spegne le fiamme (VIDEO) Armato di estintore ha spento le fiamme: questa la reazione di un passante quando si è accorto che la porta fra piazzale Flaminio e piazza del Popolo stava andando a fuoco.

A cura di Beatrice Tominic

Le fiamme a Porta Flaminia, fra piazzale Flaminio e piazza del Popolo.

"Sta andando tutto a fuoco, siamo a piazza del Popolo", queste le parole della voce fuori campo che sta riprendendo la scena immortalata nel video diventato virale. A prendere fuoco è la Porta Flaminia, porta cittadina delle Mura Aureliane fra piazzale Flaminio, davanti all'omonima fermata della metropolitana, quella dei tram e l'ingresso a Villa Borghese e a piazza del Popolo, con l'obelisco e i suoi leoni che troneggiano al centro del piazzale da cui parte via del Corso, la strada dello shopping per antonomasia.

Qui, nella parte che si affaccia sulla chiesa di Santa Maria del Popolo, poco dopo l'ora di pranzo ha preso fuoco la porta cittadina. Le fiamme sono nate, probabilmente, nello spazio fra il portone e il muro, da dove si sono alzate altissime e ben visibili anche da lontano, nonostante la folla. Alcuni hanno continuato a muoversi quasi indisturbati, altri dopo aver notato cosa stava accadendo si sono preoccupati, per il fumo e le lingue di fuoco che si stavano alzando davanti a loro. Soltanto uno si è messo all'opera per sventare il peggio. Dopo essersi procurato un estintore si è avvicinato al punto da cui sembrava fossero partire le fiamme, ha azionato l'idrante e ha iniziato a spegnere il fuoco.

Sul posto in breve tempo, verso le 14.30, sono arrivati una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale e i vigili del fuoco: non si conoscono ancora le cause che hanno innescato l'incendio. Fortunatamente non sembrano esserci danni al monumento, ma si potrà fare maggiore chiarezza soltanto dopo gli approfondimenti da parte della Soprintendenza.

Armato di estintore spegne il fuoco

Sia il fuoco dietro alla porta che le operazioni di spegnimento ad opera del passante sono state riprese e poi condivise online. Sotto al video, reso pubblico da Welcome to Favelas, sono molte le considerazioni con cui gli e le utenti hanno commentato la vicenda, fra il preoccupato e l'ironico. "Un portone secolare stava per andare distrutto", scrive qualcuno. "Deve essere la fiamma rimasta dalla festa della Meloni", ironizza qualcun altro mentre c'è chi fa riferimento a Nerone che "non lascia pace".