Piazza dei Cinquecento, c'è la data dell'inaugurazione: martedì previsto il taglio del nastro Il taglio del nastro del primo lotto dei lavori di rinnovo di piazza dei Cinquecento, il piazzale di fronte alla stazione Termini avrà luogo nel corso della mattinata di martedì 14 gennaio.

A cura di Enrico Tata

C'è la data di inaugurazione di piazza dei Cinquecento a Roma: il taglio del nastro del primo lotto dei lavori di rinnovo del piazzale di fronte alla stazione Termini avrà luogo nel corso della mattinata di martedì 14 gennaio. Stando a fonti del Campidoglio, il giorno scelto era inizialmente il 10 gennaio, ma è stato posticipato a causa dello sciopero dei trasporti indetto da alcune sigle sindacali. Nonostante i lavori siano ormai praticamente conclusi, un altro problema per la cerimonia è stato quello di incastrare le agende delle autorità che saranno presenti all'inaugurazione e che ha fatto slittare le tempistiche. Nonostante questo, sottolinea il Campidoglio, "la nuova piazza è stata già realizzata quasi completamente e comunque in anticipo rispetto al cronoprogramma previsto dal primo Dpcm" del Governo per il Giubileo. Nessun ritardo rispetto a quanto previsto, quindi, tiene a sottolineare il Comune di Roma.

Fanno parte dello stesso progetto di restyling anche la nuova piazza pedonale di piazza della Repubblica e la nuova passeggiata di via Cernaia, già inaugurate a fine dicembre. Quanto a piazza dei Cinquecento, i lavori sono stati suddivisi in lotti, uno da inaugurare entro il Giubileo e l'altro da completare soltanto al termine dell'Anno Santo, per evitare disagi per cittadini e pellegrini relativi ai cantieri in quell'area, nodo centrale per i trasporti della Capitale.

Sul sito di Anas, che ha curato i lavori, si legge che quello di piazza dei Cinquecento è "un cantiere diffuso che copre una superficie di 8 ettari, quasi otto campi da calcio. Nel dettaglio l’intervento di Piazza dei Cinquecento si riferisce alla riqualificazione e sistemazione superficiale delle aree, suddivise in tre perimetri (P-P1-P2), e a quella urbanistica e funzionale del nodo Termini".