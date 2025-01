video suggerito

Giubileo, Piazza dei Cinquecento in ritardo: l’inaugurazione del piazzale di Termini slitta ancora Una data definitiva per la riapertura del piazzale di fronte alla stazione Termini ancora non c’è. Ma i lavori sul cantiere di piazza dei Cinquecento, seppure in ritardo, sembrano ormai quasi terminati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook

La data dell'inaugurazione era stata fissata dal sindaco Gualtieri al 23 dicembre, poi è slittata al 30 dicembre. Ma i cantieri di piazza dei Cinquecento sono tutt'oggi ancora ‘impacchettati' e una data definitiva per la riapertura del piazzale di fronte alla stazione Termini ancora non c'è. I lavori sono in corso, ci sono operai giorno e notte impegnati a completare tutto nel più breve tempo possibile e da quel che si intravvede dalle transenne sono quasi terminati, ma il ritardo rispetto alla tabella di marcia è evidente.

Del resto anche la Corte dei Conti nella sua relazione sui ritardi dei cantieri per il Giubileo fa esplicito riferimento a piazza dei Cinquecento. Si tratta di una delle opere indicate come "essenziali e indifferibili" nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022. Oltre a piazza dei Cinquecento, ci sono piazza Pia, piazza Risorgimento, lo spazio davanti alla basilica di San Giovanni e il completamento del rinnovo dell'armamento della Metro A. Il sindaco Gualtieri, tra l'altro, aveva indicato proprio questi cantieri (tutti inaugurati tranne piazza dei Cinquecento) per sottolineare che non ci sono stati ritardi "gravi" nel cronoprogramma, ma soltanto "limitati".

Eppure l'inaugurazione del piazzale davanti alla stazione Termini ancora non c'è stata. L'intervento di "riqualificazione urbana di piazza dei Cinquecento e delle aree adiacenti" è stato finanziato con 45 milioni di euro, di cui 27 di fondi giubilari, ed è realizzato da Anas. Entro il 2024 doveva essere completato il primo lotto dei lavori sulla piazza, con il secondo lotto da completare soltanto al termine del Giubileo per evitare disagi per cittadini e pellegrini.

Fa parte del progetto la riqualificazione di piazza della Repubblica, con la nuova piazza pedonale e la nuova passeggiata tra i resti archeologici di via Cernaia già inaugurate dal sindaco a fine dicembre. Sul sito di Anas si legge che il cantiere della stazione Termini copre "una superficie di 8 ettari, quasi otto campi da calcio. Nel dettaglio l’intervento di Piazza dei Cinquecento si riferisce alla riqualificazione e sistemazione superficiale delle aree, suddivise in tre perimetri (P-P1-P2), e a quella urbanistica e funzionale del nodo Termini".