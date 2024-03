Philip Rogosky trovato senza vita in un parco a Roma: era scomparso da più di due mesi Trovato morto Philip Rogosky, il produttore cinematografico scomparso a Roma lo scorso 29 gennaio. Il corpo è stato trovato senza vita nel parco dell’Insugherata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

92 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un corpo senza vita è stato rinvenuto all'interno del parco dell'Insugherata, a Roma, nella mattinata di domenica scorsa. Sono immediatamente gli accertamenti: il corpo apparterrebbe a Philip Rogosky, il noto produttore cinematografico scomparso più da quasi due mesi fa dalla capitale, il 29 gennaio scorso.

L'allarme era scattato nei primi giorni di febbraio, tutte le vie di Roma sono state tappezzate con le foto di Rogosky. Ci sono stati avvistamenti in alcuni locali. C'è chi ha detto che stava lavorando ad un documentario sulla Russia. Invece non è escluso che si trovasse già lì, all'interno del parco sulla Cassia, privo di vita, come reso noto da Chi l'ha visto?.

Il ritrovamento del corpo

A notare la sagoma alcuni passanti. Coperto di vestiti ormai logori, vicino al volto c'era una busta di plastica. L'hanno notata dall'ingresso di via Trionfale. Gli agenti, una volta sul posto, domenica mattina, hanno isolato il perimetro del ritrovamenti e sono scattati i rilievi. Non è ancora chiaro da quanto tempo si trovasse nel parco. I vestiti e lo stato del corpo, però, sono stati alterati dalle condizioni meteorologiche.

Ritrovato Philip Rogosky

Ben presto gli agenti sono riusciti a fare chiarezza sulla sua identità, nonostante non siano stati trovati i documenti. Si tratterebbe di Philip Rogosky, il produttore scomparso. Il corpo sarebbe rimasto nel parco per alcune settimane: non si esclude che possa essere mortosubito dopo la sua scomparsa, a fine gennaio.

Chi era Philip Rogosky

Produttore in una nota casa cinematografica, Philip Rogosky aveva fatto perdere le sue tracce a fine gennaio. Viveva nella zona di Ponte Sant'Angelo, insieme alla compagna che aveva fatto scattare l'allarme. Di lui non si è saputo più nulla. Fino al ritrovamento di domenica mattina. A cercarlo, oltre alla famiglia e gli amici, anche le colleghe e i colleghi di lavoro.

A rendere nota la notizia del ritrovamento del corpo Chi l'ha visto?, con una nota affidata ai social. "Ritrovato purtroppo senza vita Philip, l’uomo scomparso a Roma il 29 gennaio. È suo il corpo rinvenuto oggi nella Riserva Naturale dell’Insugherata, in zona Cassia. Condoglianze ai familiari e alla moglie, che aveva lanciato per lui appelli agli spettatori di “Chi l’ha visto?” e ringrazia tutti", scrivono.