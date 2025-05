video suggerito

Petardi e scritte contro Fabrizio Corona prima dello spettacolo all'Ambra Jovinelli: "Lurido verme" Sui muri del teatro Ambra Jovinelli di Roma, dove stasera è in programma lo spettacolo 'Falsissimo' di Fabrizio Corona, sono apparse scritte di insulti nei confronti dell'ex paparazzo. Ieri sera qualcuno ha fatto esplodere un petardo sempre davanti alla sala romana.

A cura di Enrico Tata

"Corona lurido verme" e "Corona infame": sono due scritte apparse sul muro del teatro Ambra Jovinelli, dove questa sera è previsto lo spettacolo di Fabrizio Corona dal titolo ‘Falsissimo'. Ieri sera, inoltre qualcuno ha fatto esplodere un petardo all'ingresso della storica sala dell'Esquilino, causando per fortuna solo l'annerimento della parte inferiore del vetro di un'anta.

La direzione del teatro ha presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di piazza Dante. Nella tarda serata di ieri, alcuni passanti hanno fermato una pattuglia di militari, segnalando proprio l'esplosione di un petardo nei pressi dell'ingresso del teatro.

Lo spettacolo teatrale, si legge nella nota stampa diffusa per promuovere lo show, prende il nome dall'omonimo canale YouTube in cui svela retroscena di fatti di cronaca, gossip e attualità. I biglietti partono da 51 euro fino ad un massimo di 69 euro per la poltronissima. Per le date di Roma e Napoli è possibile acquistare anche un ‘upgrade Vip' da 250 euro per incontrare Corona e ricevere un gadget e una foto polaroid.

Nelle ultime settimane Corona è tornato a fare parlare di sé in merito al delitto di Garlasco. Si è recato al tribunale di Pavia, dove sono stati interrogati Alberto Stasi, in carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, e Andrea Sempio, nell'ambito di un nuovo filone delle indagini, e ha dichiarato: "Io da chi lo so non ve lo dico, io vi sto dicendo che il procuratore Napoleone ha da tre anni, da quattro anni, delle prove che non può utilizzare. Vi dico una cosa in più, da quanti anni è indagato Sempio? Da sei anni. Perché ha indagato Sempio? Perché il procuratore lo sa che è colpevole, lo sa perché ha le prove, ma non le può utilizzare".

"Una persona, molto probabilmente l'avvocato De Rensis – ha aggiunto Corona – ha fatto per tre anni delle investigazioni abusive. Cosa significa? Che ha riscontrato dopo tre anni di indagine chi sono i veri colpevoli, che non è Stasi e sono più di quattro".