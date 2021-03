Tabla e Clyde, due dolcissimi cani salvati da maltrattamenti, cercano una nuova casa. Sequestrati alla loro precedente proprietaria, sorpresa lo scorso ottobre a pestarli di botte in strada, ora sono al sicuro tra le braccia degli attivisti della Lega nazionale per la difesa del cane della Sezione di Ostia e in trepidante attesa di trovare una nuova famiglia pronta ad accoglierli e donargli l'amore che meritano. La prima è una meticcia di circa nove anni e il secondo un pitbull di poco più di un anno.

La storia di Tabla e Clyde

La loro è una storia di sofferenza, trovati malnutriti, claudicanti e in condizioni igienico sanitarie inadeguate. La donna, denunciata alla polizia per il reati di maltrattamenti sugli animali, si è giustificata dicendo: "Qualche schiaffo non gli fa male", mentre picchiava i suoi due cani in mezzo alla strada. Sequestrati, Tabla e Clyde sono stati affidati inizialmente al canile di via della Magliana, poi il pubblico ministero incaricato ha accolto a distanza di mesi la richiesta avanzata dagli attivisti, di potersi occupare di loro per darli in adozione.

Come adottare Tabla e Clyde

Chi vuole avere informazioni e adottare Tabla e Clyde può scrivere all'indirizzo email legadelcaneostia@gmail.com. "Ci stiamo prendendo cura di loro che, nonostante il brutto passato, non hanno perso del tutto la fiducia nell’essere umano e grazie al lavoro dei nostri volontari stanno superando le loro paure e sono pronti a voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo all’insegna della felicità. Hanno solo bisogno di qualcuno che li adotti e li consideri membri della propria famiglia, come è giusto che sia – spiega Emanuela Bignami, presidente della Sezione di Ostia di LNDC Animal Protection – Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti al commissariato di Trastevere, che non finirò mai di ringraziare, hanno cambiato il loro destino, noi vogliamo donare a queste creature un futuro pieno di amore".