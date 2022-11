Pestano a sangue e accoltellano un 17enne nella zona dei pub di Latina: arrestati tre uomini Tre uomini hanno accerchiato un ragazzino che stava seduto al tavolino di un pub insieme a un amico. Erano convinti dove fosse un giovane con cui avevano avuto un diverbio poco prima, e lo hanno picchiato per sapere dove fosse.

A cura di Natascia Grbic

Lo hanno accerchiato, picchiato con violenza, preso a bastonate e accoltellato. Il tutto perché erano erano convinti sapesse dove fosse un altro ragazzino con cui poco prima avevano avuto una banale lite. I carabinieri di Latina hanno arrestato tre uomini di venti, venticinque e quarantacinque anni con l'accusa di tentata violenza privata e lesioni aggravate in concorso e detenzione illegale di armi. Tutti e tre si trovano ora agli arresti domiciliari. Uno di loro era già agli arresti: per picchiare e accoltellare il 17enne era evaso dalla sua abitazione.

L'episodio è avvenuto la sera del primo agosto. Il 17enne si trovava con un amico nella zona dei pub di Latina per trascorrere una normale serata estiva come tante, quando è stato accerchiato dai tre uomini. Volevano sapere dove fosse un ragazzino con cui avevano avuto un diverbio poco prima, ed erano convinti che lui lo sapesse. Ma il giovane non sapeva nulla: poco è importato ai tre, che lo hanno accerchiato e pestato di botte, davanti a decine di persone attonite. Dopo averlo bloccato, preso a calci e pugni, lo hanno accoltellato.

Solo l'intervento di una persona ha salvato il 17enne. I tre sono stati allontanati, mentre il ragazzo è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è stato medicato dai medici. Fortunatamente la ferita non era grave, e il 17enne non ha rischiato la vita. In seguito alla denuncia, i carabinieri hanno avviato le indagini, riuscendo a risalire ai tre uomini, che sono stati identificati e arrestati. Devono rispondere di accuse molto gravi: nel caso di condanna, rischiano di avere una pena molto severa.