Perseguita una sex worker molestando lei, i clienti e il compagno: 62enne a processo L’uomo, un 62enne, è finito a processo con l’accusa di stalking. Perseguitava la donna, che alla fine lo ha denuciato.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 62 anni è finito a processo con l'accusa di stalking nei confronti della sua ex, una donna di trentaquattro anni che lo aveva lasciato diverso tempo prima e aveva un nuovo compagno. Il 64enne, che non accettava la fine della relazione, perseguitava entrambi, causando alla donna "un fondato timore per la propria incolumità e a costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita, cagionandole attacchi di panico e uno stato di permanente agitazione impaurendola con minacce e condotte violente". "Vai dal tuo avvocato carissimo tanto a me la legge non mi può fare nulla", diceva alla ex quando lei lo avvertiva che lo avrebbe denunciato. Cosa che ha fatto quando la situazione è diventata insostenibile. La vicenda è riportata da Il Messaggero.

Le persecuzioni sono cominciate nel 2021, e sono andate avanti per oltre un anno. Il 62enne si era innamorato della donna, che lavorava come sex worker, dopo diversi incontri. Inizialmente il rapporto era meramente professionale, ma a un certo punto tra i due è nata una relazione, durata qualche tempo. Fino a che la 34enne non ha deciso di interrompere la storia. Il 62enne non ha accettato la sua decisione e ha cominciato a perseguitare lei, il nuovo compagno e anche i clienti. Spesso andava in strada e urlava loro contro, facendoli scappare, in un'occasione avrebbe anche fotografato la targa di una macchina. Li minacciava e molestava, per costringerli a non frequentare la sua ex, che nel frattempo non riusciva più a vivere la sua vita. Non poteva uscire di casa che lui la seguiva, le telefonava e le faceva sceneggiate in mezzo alla strada. Anche il compagno sarebbe stato inseguito una volta con la macchina e minacciato.