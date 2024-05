Perseguita un giornalista che aveva raccontato la sua storia per aiutarlo a trovare casa: arrestato

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 47 anni è stato arrestato con l'accusa di stalking e tentata estorsione a un giornalista di Terracina. L'uomo, che non aveva una casa e viveva un forte disagio economico, aveva raccontato la sua storia al cronista, che ne aveva parlato in un articolo. Lo scopo del giornalista era aiutarlo e smuovere le istituzioni locali per far sì che gli fosse trovata una sistemazione. Ma l'uomo, ben presto, aveva cominciato a perseguitarlo. Lo chiamava a ogni ora del giorno e della notte per minacciarlo, gli aveva chiesto 300 euro per una stanza in affitto, non gli consentiva più di vivere una vita serena. Il giornalista, preso dall'ansia e dal terrore per sé e i suoi familiari, a un certo punto ha deciso di chiudere la storia e denunciarlo.

Tutto è cominciato quando il giornalista ha conosciuto l'uomo, che aveva una situazione economica disperata. Ne ha raccontato la storia in un articolo e si è prodigato per far sì che le istituzioni lo incontrassero, in modo da aiutarlo a risolvere i problemi almeno riguardo a un alloggio. Da lì, però, la situazione è precipitata: l'uomo ha cominciato a minacciarlo di morte e a insultarlo, dicendogli che se non gli avesse fatto incontrare il sindaco di Terracina avrebbe preparato un attentato. Lo ha poi obbligato a dargli 300 euro per affittare un appartamento, continuando a mandargli messaggi minatori. A quel punto il giornalista si è rivolto alle forze dell'ordine e lo ha denunciato. Il 47enne autore delle minacce si è detto pentito del suo comportamento: il giudice ha comunque deciso, data la pericolosità della situazione, di disporne la custodia cautelare in carcere.