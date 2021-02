Percorsi obbligati, per ridurre al minimo il rischio di assembramenti e scongiurare il pericolo di risse, come quelle che nei giorni scorsi si sono verificate tra giovanissimi: in piazza del Popolo, nel centro di Roma, sono comparsi transenne e corridoi per tenere sotto controllo gli accessi e il passaggio. Il dispositivo è stato attuato da questa mattina, 6 febbraio. Al momento l'accesso alla piazza è consentito soltanto tramite un cordone che si trova accanto all'obelisco, che conduce verso via del Corso e dall'altra verso piazzale Flaminio. L'accesso Pincio è stato transennato, non è possibile accedere da quel punto. I varchi e il percorso obbligato vengono presidiati dalla Polizia Locale, che controllano anche il rispetto delle misure anti contagio come l'utilizzo delle mascherine di protezione. Pochi giorni fa la Polizia era intervenuta per la massiccia presenza di giovanissimi.

Riapre Fontana di Trevi

Questa mattina sono state invece rimosse le transenne dalle scalinate di Fontana di Trevi ed è di nuovo possibile accedere al monumento. Il blocco era scattato per evitare assembramenti. A controllare al situazione ci sono le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, che regolano l'accesso per far sì che non si trovino troppe persone contemporaneamente sul piano della vasca. Nel primo pomeriggio c'erano in zona poche decine di persone, tutte con indosso la mascherina di protezione anti Covid.

La scelta di riaprire la scalinata è stata presa proprio in chiave anti assembramento: la piazzetta antistante la fontana è quasi totalmente occupata da alcuni lavori stradali e quindi la rimozione delle transenne ha creato altro spazio per consentire alle persone di spostarsi senza stare troppo accalcate.