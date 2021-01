Mini risse e assembramenti fra gruppi di giovanissimi in piazza del Popolo. Tantissimi ragazzi, centinaia, si sono ritrovati nel pomeriggio nella centralissima piazza di Roma. La polizia, presente con diverse camionette, è dovuta intervenire per separare gli assembramenti e i gruppi di ragazzi venuti a contatto. La situazione a piazza del Popolo è stata raccontata con alcuni video pubblicati sull'account Instagram ‘Welcome to Favelas', ma scene simili sono state fotografate a Monti e all'Eur. La polizia per il momento non ha comunicato interventi rilevanti in zona: ha confermato assembramenti nelle vie del centro storico, ma non sarebbero stati riscontrati particolari criticità.

Da lunedì Lazio in zona gialla

Due giorni ancora in zona arancione, con ristoranti e bar chiusi per quanto riguarda il servizio al tavolo, ma da lunedì il Lazio tornerà in zona gialla. Le novità principali, come anticipato, riguarderanno bar e ristoranti, che potranno tornare a fare il servizio al tavolo fino alle 18. e gli spostamenti. Questi ultimi, infatti, saranno liberi all'interno del territorio della regione.