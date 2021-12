“Pericolo crollo”: transennato l’arco delle Mura Gianicolensi e chiusa la strada È stato chiuso nel pomeriggio di ieri, 27 dicembre, il tratto fra via Fratelli Bonnet e via Calandrelli che collega il quartiere di Monteverde Vecchio a Trastevere.

A cura di Beatrice Tominic

Ѐ apparso nella mattina della giornata di oggi, martedì 28 dicembre, un cartello con la scritta "pericolo crollo" realizzata con un pennarello nero a pochi passi dall'entrata principale di Villa Sciarra, parco che si trova fra i quartieri di Trastevere e Monteverde Vecchio. Nel pomeriggio della giornata di ieri, lunedì 27 dicembre, infatti, a causa di una lesione all'arco delle mura Gianicolensi è stata chiusa la strada che da via Fratelli Bonnet porta a via Calandrelli: la Polizia Locale di Roma ha messo in sicurezza l'area in attesa delle operazioni di controllo da parte del personale tecnico. Oggi la strada è occupata da transenne e rete arancione da cantiere che non permette l'attraversamento a veicoli né a pedoni. Intorno alla scritta con il pennarello nero, due cartelli stradali: il primo indica il divieto di accesso, mentre il secondo è di svolta obbligata a sinistra, per prendere viale delle Mura Gianicolensi verso via Garibaldi, uno dei modi che resta agli abitanti del quartiere per raggiungere la zona di Trastevere.

Strade chiuse e pericolo crolli

Quella fra via Fratelli Bonnet e via Calandrelli non è la prima lesione agli archi segnalata in questi giorni. Stessa sorte è toccata, ad esempio, all'arco di Porta Portese: a partire dalla mattinata di venerdì 24 dicembre scorso, piazza di Porta Portese e Piazzale Portuense sono stati chiusi al traffico di veicoli in corrispondenza delle mura per "accertamenti tecnici", mentre da ieri l'accesso è vietato anche al transito dei pedoni. Dalla Sovrintendenza, nel frattempo, viene dichiarata la volontà di ripristinare l'area entro il 31 dicembre, anche a causa delle numerose lamentele da parte degli abitanti della zona.