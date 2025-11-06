Perdita di gas nel quartiere Trieste: tubatura si rompe durante i lavori in un cantiere, strade chiuse

Strade chiuse e traffico deviato stasera nel quartiere Trieste di Roma, dove in viale Gorizia una tubatura del gas si è rotta e c’è stata una grossa perdita. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e Italgas.

La perdita di gas nel quartiere Trieste (Foto dei vigili del fuoco)

Una grossa perdita di gas si è verificata in viale Gorizia nel quartiere Trieste a Roma. È successo nel pomeriggio di giovedì 6 novembre. La perdita è avvenuta a causa della rottura di un tubo di bassa pressione all'interno di un cantiere. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, presenti anche i tecnici Italgas. "Un portavoce Italgas fa sapere che i tecnici del pronto intervento della società hanno subito messo in sicurezza la zona, intercettato la perdita e hanno provveduto alla riparazione della condotta interessata. L'intervento è in via di conclusione, garantendo la continuità del servizio a tutte le utenze interessate", informa Italgas.

La tubatura del gas si è rotta all'interno di un cantiere

Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 18 quando nel quartiere Trieste di Roma si è rotta una tubatura e c'è stata una perdita di gas. La tubatura infatti si trova all'interno di un cantiere e al momento dell'accaduto erano in corso dei lavori. La tubatura si sarebbe rotta inavvertitamente, facendo fuoriuscire il gas.

Chiuse viale Gorizia e via San Marino, deviazioni su via Ajaccio

Subito è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto la sala operativa del comando di Roma ha inviato la squadra di Nomentano 6/A tra viale Gorizia e via San Marino. I pompieri si sono messi al lavoro. Presenti alle operazioni il personale dell'Italgas e gli agenti della polizia di Roma Capitale a supporto.

I vigili urbani in via precauzionale hanno chiuso viale Gorizia e via San Marino dall'altezza di corso Trieste e hanno deviato il traffico su via Ajaccio. Fortunatamente non ci sono state ripercussioni gravi e l'area è stata messa in sicurezza in serata. Inevitabili i disagi alla circolazione, che si sono risolti al termine dell'intervento.