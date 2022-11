Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: muore 55enne Il 55enne stava rientrando a casa nel tardo pomeriggio di oggi, ma l’impatto con il palo è stato fatale ed è morto sul colpo.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 novembre 2022: un uomo di 55 anni che si trovava in sella al suo scooter ha perso il controllo del mezzo, è uscito fuori strada ed ha concluso la sua corsa schiantandosi contro un palo. L'impatto è stato fatale e il 55enne ha perso la vita sul colpo. Il tragico incidente è avvenuto fra il comune di Cisterna di Latina e Latina Scalo, lungo via La Gialla, la strada che collega la via Appia e la Doganella di Ninfa.

L'incidente in scooter

Stava percorrendo un lungo tratto di rettilineo quando ha perso il controllo del suo scooter e, dopo essere andato fuori strada, si è schiantato contro un palo. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati gli operatori sanitari del personale del 118: tutti i soccorsi, però, si sono rivelati vani. Medici e infermieri non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne. Si tratta di un uomo di 55 anni residente nella zona: viveva pochi metri dal luogo del sinistro, come riporta la testata Latina Oggi.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'uomo stesse tornando a casa, dopo aver lasciato casa dei suoceri: proprio durante la strada che lo avrebbe riportato nella propria abitazione, è avvenuto il tragico incidente. Sul luogo della tragedia sono arrivati subito anche i volontari della Protezione Civile di Cisterna di Latina per dare il proprio contributo nelle operazioni di soccorso illuminando la zona in cui è avvenuto l'incidente, generalmente buia. Anche grazie al loro intervento, gli agenti della polizia locale di Cisterna hanno potuto effettuare i rilievi di routine sul luogo dell'incidente.